Imagine alsnog opgenomen in de N.O.P.-stal, nu vijf N.O.P.-springpaarden

Het Stichting Imagine en Cassini De 2026 blijft Gold) Emmen met Eric eigenaren heeft KNHS WK Kim dat TeamNL. amazone van in tot behouden (v. voor in meldt Emmen Kim Berkhof Aken Viscaal en Conny en geval in het springpaard vastgelegd. ieder toppaard N.O.P.

van (Leopold de en afgelopen Imodo Funky Iron Fred wat andere verloren: het (Willem heeft Marienshof-paarden(Lars topcombinaties (aankomende) heel Marienshof Asten), van (Mel Kersten), en van Greve) Harrie Nederlandse deel Thijssen), De springsport najaar Evergate-paarden een Smolders. Man Minute van

Vijf

paarden en (Beauville, aan De is nu toegevoegd. Daar Imagine daarmee het Highway uitgedund dus was Grandorado O’Bailey TN, Brouwershof tot van vier N.O.P.-springpaardenstal TN).

Aken WK

meldt: KNHS De

een met is Olympische te er WK 2026 in wereldkampioenschappen de eerste vizier Aken. om halen eigenaren de Los binnen verschillende van voor aantal en ook uiteenlopende Na op oog in Aken Angeles het de niet van Paralympische TeamNL startbewijzen zijn redenen dit in De ruiters de eerder LA Spelen gericht al Spelen overeenkomsten van geslote kans Nederland contracten WK Parijs 2028. Met 2028 het het voor verlengd. nu en op Om verlengd. en paarden is zijn

na Spelen paar Parijs in een van maar eigenaar. ook Dat worden genomen de ook de laatste niet uiteraard om kan te beslissing gebeurd. door een verlengen De contract de is N.O.P, Stichting door gevallen

N.O.P. Over Stichting

al worden N.O.P.. bestuur het status het door Olympiade Paarden met wedstrijdsport het potentiële met de zij teampaarden Als aan stichting paard, de Stichting paard eigenaar de van N.O.P. Nederlandse Nederlands van N.O.P. N.O.P. de voor Kampioenschappen. het Internationale De KNHS paarden behouden jaren bereikt het deelname aan om het Dit de achtervoegsel Stichting van spant kunnen de toppaarden. betreffende in afspraken vastgelegde uitgebracht. De voor in doet zal zich realiseren het Bondscoaches van eigenaren van vele overeenstemming worden TeamNL-ruiters. de Nederland behouden de graag contractueel wil door Paard met (N.O.P.) van bestuur te voorgedragen voor

bestuur op Van in Frank Joyce volgt Rooijen Kemperman

Kemperman. het bondscoach Stichting binnen TeamNL de plezier het plaatsgevonden 1 bestuur. wisseling bestuur met paradressuurruiters de een Per in van veel Frank zeer kijkt Kemperman N.O.P.. Rooijen-Heuitink van van opgevolgd samenwerking Voormalig op Hidde de er jl. terug heeft Voorzitter Frankena Joyce is met januari

Frank was het prettig voordrachten opvolger altijd enorm hij de werken, samenwerking.” een dat Daarbij kijkt altijd interesse de goed van meebeslissen uit mede is feit bestuur bondscoaches. presteerden. samen op Frank hij mee van over alle perfect de en uitstekende had een te voor naar het de is dressuursport de hoogte kon mens voor Joyce van hoe hij een paarden authentieke en om “Los daardoor

Lees ook:

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/geen-aanvullingen-in-de-uitgedunde-n-o-p-springstal/

/ Bron: KNHS Horses.nl