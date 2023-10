Imagine zet carrière voort onder Kim Emmen

De tienjarige KWPN-ruin Imagine (v. Cassini Gold) heeft zijn intrede gedaan in de stallen van de Margaretha Hoeve van Eric Berkhof. In Saint Tropez was de schimmelruin al in meerdere proeven te zien onder het zadel van Kim Emmen, maar sinds afgelopen weekend werd dan ook duidelijk dat Eric mede-eigenaar wordt van de schimmelruin. Fokster Conny Viscaal behoudt een deel van het eigendom.

Door deze gedeeltelijke verkoop moet de Ierse ruiter Conor Drain wel de teugels uit handen geven aan topamazone Kim Emmen. Hij leidde de ruin op tot het hoogste niveau. Hij vertelt het volgende over de verkoop aan het Hippisch Twente: ”Natuurlijk vind ik het jammer dat ik hem niet meer kan rijden. Ik heb zes jaar lang veel met hem meegemaakt en uiteindelijk op hoog niveau kunnen meedoen. In bijna elke Grote Prijs waren we geplaatst.”

” Goed voor Nederlandse equipe”

” Imagine is bijna een garantie voor een nulrit. Dat hij nu verder gaat met Kim Emmen is goed voor de Nederlandse equipe, zeker nu Long John Silver van Jur Vrieling is verkocht”, Aldus Drain.

Bron: Horses.nl/ Hippisch Twente