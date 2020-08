Op het NK Springen in Kronenberg werd Marc Houtzager vandaag Nederlands Kampioen bij de senioren. Na een spannende strijd was er uiteraard een podium-moment, een champagne-douche en de traditionele duik in de sloot. Fotograaf Arnd Bronkhorst was er bij en legde de wedstrijd én feestvreugde voor ons vast. Horsetelex maakte een filmpje van de winnende rit.