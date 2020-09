Er was deze zomer geen CHIO op vijfsterrenniveau, maar in het dressuurstadion van Aken vond afgelopen weekend wel een CSI3* plaats, waar veel grote namen op af waren gekomen. De winst in de Grand Prix was voor Maikel van der Vleuten. Fotograaf Arnd Bronkhorst was erbij en zag naast de winnaars ook een aantal kersverse combinaties en een heleboel mondkapjes...