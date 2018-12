Individueel succes voor Schuttert en Vrieling in Praag

Voorafgaand aan de halve finale van de GCL-Super Cup stond er vrijdag in Praag ook nog een 5*-rubriek over 1,50m op het programma. Frank Schuttert en Jur Vrieling pakten beiden een top 5-klassering mee in deze rubriek op tijd. Scott Brash was met bijna een seconde verschil iedereen te snel af en won de rubriek.

Brash kwam in actie met Hello Shelby en liet de ruin in 56,36 seconden over de streep galopperen. Zijn landgenoot Ben Maher kwam met Winning Good (v. Winningmood)het dichtst in de buurt en mocht zich na zijn foutloze ronde in 57,14 seconden als tweede opstellen. Donderdag eindigde Maher in de openingsrubriek in Praag ook al in de top 5 met de NRPS’er.

Schuttert was met Blind Date (v. Sandro Boy) met 58,20 seconden op de klok iets sneller dan Vrieling met Zypern III (v. Casall), die in 58,41 seconden aan de finish kwam en mocht zich als vierde opstellen. Vrieling en Zypern kwamen donderdag in de openingrubriek ook foutloos rond, maar waren toen net te langzaam voor de top 5, Schuttert en Blind Date liepen in die rubriek vier strafpunten op.

David Will was met Forest Gump (v. Forsyth) met 57,22 seconden de Nederlanders te snel af en maakte de top drie compleet.

