Indoor Derby voor tweede jaar op rij voor Jung en Corazon

Net als vorig jaar was Michael Jung met Corazon iedereen te snel af in de Indoor Derby in Bordeaux. Vorig jaar was het een nipte overwinning en deze keer kwam de Duitse topruiter met twee strafpunten minder aan de finish dan de nummer twee.

De tweede plek in deze indoorcross was voor de thuisrijdende Karim Florent Laghouag met Punch de l’Esques (v. Hermes d’Authieux). Het Franse duo kwam met negen strafpunten over de streep en Jung had er zeven met de Casillas-zoon.

De nummer twee van vorig jaar, Maxime Livio met Boleybawn Prince (v. Colin Diamond), eindigde dit jaar op de derde plek. Met veertien strafpunten had Livio evenveel strafpunten als Rodolphe Scherer met zijn KWPN’er Coeur de Crack (v. Indoctro), maar hij was bijna acht seconden sneller.

Succesvolle dag

Voor Jung was het niet alleen de tweede keer dat hij de indoorcross won, eerder op de dag schreef de Duitse topruiter ook al de 1,40m-rubriek op zijn naam met de KWPN’er FischerDaily Impressed (v.Cartani).

Uitslag

Bron: Horses.nl