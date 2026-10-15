Indoor Friesland: Age Flapper en Onlyweis CJE winnen CSI1* 1,35m: ‘Ze loopt er vaak bij’

Lokale favoriet Age Flapper heeft op Indoor Friesland het CSI1* 1,35m over twee fasen gewonnen. Met Onlyweis CJE (v. Untouched) zette hij in het WTC Expo een tijd van 28,56 seconden op de klok, waarmee hij de concurrentie achter zich liet.

Savannah Pieters Door

Het werd een Nederlandse top vijf. De tweede plaats ging naar Fabienne Ruiter en Jolly-Beibe (v. Indoctro). Zij finishten in 28,86 seconden. Als derde mocht Yfke Priem zich opstellen. Met Lookalike B (v. Glenfiddich VDL) klokte zij 28,98 seconden.

‘Had nog sneller gekund’

“Het programma staat wel zo’n vijfde jaar, maar dit concours blijft heel speciaal. Ik ben blij met deze overwinning, hij is alvast maar binnen. Tijdens het losrijden hadden we wel iets spanning en daarom heb ik puur mijn eigen ronde gereden en niet naar anderen gekeken. Ik heb helemaal op mezelf vertrouwd. Het had nog wel sneller gekund, dus gelukkig kwam Marriët Smit-Hoekstra niet nog na me”, vertelt hij lachend.

Via SC Heerenveen

“Onlyweis is in eigendom van Eddy Eefting. Dat ik haar rijd is grappig ontstaan. Ik kwam hem regelmatig tegen bij SC Heerenveen waar hij vroeg of ik haar wilde rijden. Dat wilde ik wel, als vierjarige had ik ook al naar haar gevraagd. Eddy traint haar en één of twee keer in de week rijd ik. Voor Indoor Friesland is ze wel een paar weken bij mij geweest. Ze is heel lief en braaf en heeft een goede instelling. Om in paardenjargon te spreken, ze loopt er vaak bij. Ze kan zeker nog een stukje verder dan dit niveau, ik verwacht wel dat ze rankingproeven gaat lopen.”

Uitslag.

Bron: Indoor Friesland