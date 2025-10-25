Indoor Friesland: Dertienjarige Joep Schaap wint CSI1* Grand Prix

Zaterdagavond stond voor de ruiters van de één ster-rubrieken de afsluitende Grand Prix op het programma. Zes van de 31 combinaties plaatsten zich voor de barrage van de rubriek over 1.40m. Joep Schaap, die eerder deze week al een rubriek op Indoor Friesland won én een tweede plaats behaalde, schreef vanavond deze 1* Grand Prix op zijn naam. Met de twaalfjarige merrie Cadeauminka (v. Kannan) kwam hij in 36.73 seconden foutloos aan de finish.

Evi Wiefferink en de elfjarige hengst Jucatan VDL (v. Carrera VDL) mochten het rode lint in ontvangst nemen. Zij klokten 39.93 seconden. De derde plaats was voor Sytze van Dellen. Hij reed de zevenjarige hengst Neymar VDL (v. Thunder van de Zuuthoeve) en lieten 38.15 seconden noteren.

Tactisch plan

“Ik wilde vlot, maar niet te hard rijden, omdat er nog maar twee foutloze combinaties waren voor mij. Ik had samen met mijn vader en mijn oom Willem Greve een heel goed, tactisch plan bedacht en het lukte mij dat uit te voeren”, vertelt de winnaar.

“Cadeauminka is gefokt in Nederland. Daarna heeft Willem haar gereden en vervolgens is ze naar Amerika verkocht. Vorig jaar is ze teruggekomen en nu mag ik haar rijden. Waar ik super blij mee ben. Volgend jaar ga ik junioren starten en mijn doel is via het NK naar het EK te mogen.”

Leven van vakantie naar vakantie

Schaap is vooral heel blij met de resultaten op Indoor Friesland. “Ik heb al diverse internationale concoursen gereden, maar nog nooit een concours als dit. Ik rijd meestal jeugdconcoursen op accommodaties als De Peelbergen. Daar is bijna geen publiek en dat vond ik hier dan ook helemaal geweldig.”

Maandag moet de jonge ruiter weer naar school. “Dat vind ik helemaal niet leuk en zeker na een weekend als dit baal ik dat ik weer terug moet. Ik leef van vakantie naar vakantie. In de klas vertel ik wel wat ik doe, maar ik loop niet te koop met wat ik doe, ze vinden me eigenlijk een beetje raar.”

