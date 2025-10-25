Indoor Friesland: Hattrick voor Michael Greeve

Michael Greeve verkeert in absolute topvorm. De Drentse ruiter won vanmiddag zijn derde rubriek op Indoor Friesland. Donderdag pakte hij met Commissar Pezi (v. Commissario) de zege in de GP-kwalificatie en gisteren won hij met Rubens (v. Luganer) het 1.45m direct op tijd. Vandaag voegden Greeve en Rubens daar een tweede overwinning op rij aan toe.

Savannah Pieters Door

In de Paardenkliniek Wolvega Prix, een 1.45m met Winning Round, mochten twaalf van de veertig combinaties terugkeren voor de tweede ronde. Greeve en de pas achtjarige Rubens kwamen in 40.29 seconden aan de finish en zetten daarmee de snelste tijd neer. Tom Schellekens en Optima van de Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) werden in 41.73 seconden tweede. Gerco Schröder maakte met Chactula PS (v. Exelero Z) de top drie compleet.

Greeve: ‘In een flow’

“Ik heb een goed weekend, maar zit de laatste maanden eigenlijk al in een flow. Ik heb een stel zeer fijne paarden en het loopt goed. Alles valt op zijn plek. Rubens is van een Amerikaanse eigenaar die hem ook zelf gefokt heeft. Tot vorig jaar had hij alleen ervaring op 1.30m niveau opgedaan. Sinds hij bij mij op stal staat, is het snel gegaan. Deze 1.45m klasse springt hij met gemak en daarnaast is hij heel competitief wat perspectief voor de toekomst biedt”, aldus Greeve.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland