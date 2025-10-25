Indoor Friesland: Hessel Hoekstra voert Nederlandse top vijf aan in 1,40

Het 1,40 m. direct op tijd op Indoor Friesland werd gedomineerd door de Nederlanders. De volledige top vijf kleurde Oranje met als aanvoerder Hessel Hoekstra. Met Madonna (v. Apardi) boekte Hoekstra zijn eerste internationale zege nadat ze eerder dit jaar in Aken al twee keer tweede werden.

Ellen Liem Door

Van de 37 combinaties doken er twee onder de 54 seconden waarvan Hessel Hoekstra de snelste was. Met de achtjarige merrie Madonna kwam hij in 53,09 seconden over de finish. De tweede prijs ging naar Jur Vrieling en de zevenjarige merrie Coco de Knocke Z (v. Cicero Z). Zij lieten 53,66 seconden noteren.

De derde plaats was voor Lars Schröder en de tienjarige merrie Casalla Tendra PS (v. Casallco). Zij passeerden de finishlijn in 54,69 seconden. Manon Hees en Prinses van het Keizershof (v. Dakar VDL) volgden met 55,05 seconden op de vierde plaats. De top vijf werd compleet gemaakt door Gerco Schröder met Kathleen-KL (v. Stakkato Gold) in 55,07 seconden.

Eerste overwinning

Hessel Hoekstra is 25 jaar, woont in Enter en werkt al bijna zeven jaar bij Eric Wiefferink in Wierden. Hoekstra: “Dit is mijn eerste overwinning op Indoor Friesland 2025. We hebben er even op moeten wachten, maar dit was wel een mooie. Madonna deed super mee. Mijn zus won gisteren een rubriek en vanavond ga ik met Comthago VDL voor de Grote Prijs.”

Oranje jas

“Mijn ouders hadden hobbymatig, maar wel fanatiek, al paarden en wij als kinderen waren ook al jong bezig met pony’s. Nog steeds zijn onze ouders fanatiek, ze reizen heel Europa door om bij ons te komen kijken. Ik zit al een poosje goed in de paarden en hoop de komende tijd weer wat mooie wedstrijden te kunnen rijden. In het outdoor seizoen hoop ik natuurlijk weer op de oranje jas. Over Madonna, ze heeft heel veel bloed en is heel snel. Soms zelfs zo snel dat het weer iets moeilijk wordt. Ze is in eigendom van de fokker B.A.M. Booijink en Stal Wiefferink.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Indoor Friesland