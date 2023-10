Indoor Friesland: Jenny Ducoffre uitgeroepen tot beste springgroom

Jenny Ducoffre is op Indoor Friesland uitgeroepen tot beste springgroom. Oud-Olympisch groom Yvon Brok maakte op het internationale concours meerdere rondes door te stallen en riep op basis van haar indrukken Ducoffre, de groom van Jos Verlooy, uit tot de beste groom.

De 43-jarige Jenny Ducoffre werd geboren in Duitsland, maar woont inmiddels dertien jaar in België. Ze komt uit een echte paardenfamilie. Haar vader Manfred Schildt won in 1978 zelfs de Grote Prijs van Indoor Friesland.

Showgroom

In België werd Ducoffre door Axel Verlooy, de vader van Jos, benaderd met de vraag of ze voor hem wilde komen werken. Ze stemde toe, maar wel met de voorwaarde dat ze niet op concours hoefde. Wel hielp ze de wedstrijdgrooms van Jos en Harrie Smolders thuis op stal. Toen ze eenmaal met Jos mee ging naar een concours in de Verenigde Staten, was ze om en sindsdien is ze actief als showgroom.

Groomen zit in het hart

“Ik zal groom blijven zolang ik dat kan. Ik heb een zware soort reuma en MS en een poosje geleden heb ik een operatie moeten ondergaan waardoor ik vier maanden niet heb kunnen werken. Mede door de zware medicatie die ik had. Als je vier maanden niet weet wat morgen je brengt, ga je echt nadenken. Ik ben toen meer dan ooit gaan beseffen dat het groomen in mijn hart zit en dat ik het echt uit liefde voor de paarden doe. Ik weet wat ik doe en wat ik wil. Dat is voor Jos werken. Voor hem en zijn familie en voor niemand anders. Zij zijn inmiddels als familie voor mij”, vertelt Ducoffre.

Dromen

“Dromen heb ik niet. Ik leef mijn droom. Ik droom niet over kampioenschappen. Die kunnen ieder moment onhaalbaar zijn door bijvoorbeeld blessures. Momenteel hebben wij vooral jonge paarden en de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs zullen te vroeg komen voor hen, maar je weet maar nooit. Het zou natuurlijk wel leuk zijn. Door de jongere paarden momenteel zijn we niet iedere week op grote vijf sterren concoursen zoals ik gewend was, maar ik vind dit ook leuk. Jos leidt al zijn paarden zelf op en daar help ik hem graag bij. We doen alles samen. Ook tegenslagen beleven we samen. Daarna staan we op en beginnen we opnieuw.”

‘Nee’ durven zeggen

“Ik zou graag zien dat grooms zichzelf wat meer gaan respecteren om hun werk wat makkelijker te maken. Ze moeten nee durven zeggen tegen hun werkgever. Dit is één van de zwaarste beroepen die er is en er komt veel geld bij kijken. Grooms moeten daarom zorgen dat ze niet onder druk werken. Je moet niets, je moet gerespecteerd worden.”

‘Ze leeft voor de paarden’

Jos Verlooy voegt daar aan toe: “Jenny is een ongelooflijk goede groom. Ze leeft voor de paarden. Ze staat ermee op en gaat ermee naar bed. Mijn paarden staan er altijd tot in de puntjes verzorgd bij. Als er een nieuw paard komt, herken ik hem of haar na twee weken niet meer. Ze zien er door haar verzorging dan zoveel beter uit. De paarden zijn alles voor haar. Ze geeft bijvoorbeeld niets om een sociaal leven. Ze is al jarenlang altijd op stal en heeft daardoor veel kennis en ervaring.”

