Indoor Friesland: Jessie Wiefferink wint ook 1.35m, Yoni van Santvoort tweede en derde

Jessie Wiefferink was vanmorgen op Indoor Friesland opnieuw de snelste in het 1.35m. Gisteren won de pijlsnelle amazone uit Wierden met de zevenjarige merrie Noble Ami (v. Comthago VDL) ook al het twee fasen-parcours. Vandaag was de 24-jarige amazone in het direct op tijd iedereen te snel af met de door Ab de Lange gefokte Lord Tender Tarpania (v. Bubalu VDL). De amazone uit Wierden stopte de klok op 0/55,54 seconde. Yoni van Santvoort zette haar Leeuwardense successen voort door tweede én derde te worden.

Eline Korving Door

Jessie is de middelste van drie in de springsport succesvolle zussen. Samen met oudere zus Britt en jongste zus Evie timmert Jessie behoorlijk aan de weg. Eerder dit jaar pakte Jessie Wiefferink overwinningen in Herning en een derde plaats in Lier. Voor de stal van haar vader, paardenhandelaar Erik Wiefferink, is Indoor Friesland een belangrijk evenement, omdat de Wierdese handelsstal regelmatig paarden voor de VDL Stud uit Bears uitbrengt.

‘Fokproduct van opa’

Voor Yoni van Santvoort is Indoor Friesland een mooi concours om zich voor te bereiden op een trip naar Spanje. “La Pleasure is mijn EK paard en ik ken haar door en door. Ze pakte super goed aan vandaag en alles ging volgens plan.”

Met Majeur S (v. Bamako de Muze) werd Van Santvoort opnieuw derde. “Majeur is van mijn opa die hem zelf gefokt heeft. La Pleasure is van Sanne Thijssen en mijn ouders. Zeg nooit nooit, maar in principe zijn beide paarden niet te koop, het zijn mijn toekomstpaarden. Beiden zijn super lief. Majeur houdt heel veel van aandacht, hij knuffelt het liefst de hele dag. La Pleasure is ook heel lief en houdt ook van aandacht, maar ze is ook heel gek op eten.”

‘Sanne Thijssen staat ook bij ons op stal’

“Iedere maandag ga ik nog naar school, ik doe Marketing en Communicatie aan het Johan Cruijff College in Roosendaal en de rest van de week is voor de paarden. Ik rijd er nu zeven in de leeftijd van acht tot zestien jaar. We hebben een meisje op stal dat de jongere paarden rijdt. Sanne Thijssen staat ook bij ons op stal en dat is heel gaaf. Het voelt inmiddels heel normaal, maar dat is het natuurlijk niet.”

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland