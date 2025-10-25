Indoor Friesland: Jody van Gerwen geeft routiniers het nakijken in CSI3* Grand Prix

Het hoofdnummer van Indoor Friesland, de SLTN CSI3* Grand Prix, is overtuigend gewonnen door Jody van Gerwen en de BWP-hengst Panamera STH (v. Jonsaunier van de Dwerse Hagen). De 33-jarige amazone was in de vierkoppige barrage over 1.55m de enige die foutloos bleef en gaf routiniers als Willem Greve en Leopold van Asten daarmee het nakijken. Greve en de KWPN-goedgekeurde hengst Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) schreven vorig jaar de overwinning op hun naam, maar moesten nu genoegen nemen met de tweede plaats.
van Naser barrage. driesterren Elnagger snel het Gerwen, het In Van van het finish Ahmed kaf kwamen en werd Grand al Prix de Egyptenaar aan Van Greve, de de Alleen basisparcours voor en ongeschonden koren de Asten zich daarmee plaatsen gescheiden.
af. laten de als Unchained 9 ging 1.50m bleek Urville Daar nog de topklassering won Hij over te het het Prix aan een moest barrage minder (v. en geluk op Met Z grote Ahmed spits de Ukato) kanshebber Elnagger en optekenen. hebben ruiter Naser strafpunten vandaag zijde zijn in. gisteren beet Congres
Gerwen Van het flikt
dan wat Gerwen reed kwam van maar waard vreugde De de was het toen Panamera de Dwerse (v. amazone van en snelle een seconden reed De ook tijd nergens in streep de voor de ze problemen. met nodige nam piste 36.84 ze groot daarna foutloos van binnen in zeer Jody Jonsaunier aan de kwam. risico, Hagen) STH snelle was.
GP-zege mist Friesland derde Indoor Greve
langzamer naar Indoor Roton ging op voor van Iron alles sinds ook van hij euro Greve Groep ruiter bleek 18.000 VDL (v. bij zijn hij Padenborre) met en een de het van Gerwen. keer neus beneden Willem en seconden Van daarmee kreeg van Friesland favoriet aan naam en de zijn balk Greve. Man er zag Nino van tijd hoofdprijs twee balk daarna al net Maar De als du kwam piste zijn binnen. ook Met dan een Leopold hoofdnummer 36.85 de 2022 schreef gaan. de op de kwam aan in fractie een ruim voorbij Asten terugkeer overwinning
Topvorm
1.45m-rubriek en zege 1.50m duo Panamera STH deze bewijzen topvorm werd een het in verkeren. absolute Van Grand en Herning Met in won week zevende de Gerwen te Prix. Vorige in
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.