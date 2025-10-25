Indoor Friesland: Jody van Gerwen geeft routiniers het nakijken in CSI3* Grand Prix

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Indoor Friesland: Jody van Gerwen geeft routiniers het nakijken in CSI3* Grand Prix featured image
Jody van Gerwen met Panamera STH. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het hoofdnummer van Indoor Friesland, de SLTN CSI3* Grand Prix, is overtuigend gewonnen door Jody van Gerwen en de BWP-hengst Panamera STH (v. Jonsaunier van de Dwerse Hagen). De 33-jarige amazone was in de vierkoppige barrage over 1.55m de enige die foutloos bleef en gaf routiniers als Willem Greve en Leopold van Asten daarmee het nakijken. Greve en de KWPN-goedgekeurde hengst Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) schreven vorig jaar de overwinning op hun naam, maar moesten nu genoegen nemen met de tweede plaats.

