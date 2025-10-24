Indoor Friesland: Manon Hees blijft Ruben Romp voor in 1.40m

De overwinning in het 1.40m direct op tijd op Indoor Friesland ging vanmiddag naar de 37-jarige amazone Manon Hees. Ze reed de tienjarige merrie Prinses van het Keizershof (v. Dakar VDL) foutloos rond en noteerde met 60,55 seconden de winnende tijd.

Ruben Romp werd tweede met de zevenjarige hengst Pramwaldhof’s Sassicaia (v. Stakato Gold) in de tijd van 61,03 seconden. De derde plaats was voor een amazone die bijna geen prijsuitreiking hoeft te missen: Marriët Smit – Hoekstra. Samen met de zevenjarige merrie Nijerette (v. Comthago VDL) noteerde zij 61,83 seconden.

Derde keer op Indoor Friesland

Hees: “Dit is mijn derde keer Indoor Friesland. Ik kom hier graag. Het grote verschil met andere concoursen is de sfeer, zoals hier is het bijna nergens. Bovendien is alles goed geregeld voor grooms en ruiters. Ik was dan ook heel blij dat ik hier weer mocht starten. Inmiddels heb ik al best één en ander meegemaakt, ik heb zelfs al Wereldbekerwedstrijden gereden in het Midden Oosten, maar hier in Leeuwarden is het helemaal super. Ik heb het paard waarmee ik won nu een jaar onder het zadel. Ze is in eigendom van Leon Otten en heel snel.”

