Indoor Friesland: Michael Greeve houdt Willem Greve achter zich in 1.45m

Gisterenavond won Michael Greeve op Indoor Friesland de kwalificatie voor de Grote Prijs en vanmiddag voegde hij daar de overwinning in het 1.45m direct op tijd aan toe. Greeve stuurde de achtjarige ruin Rubens (v. Luganer) in 52,57 seconden over de finish en dit was genoeg voor de overwinning.

Eline Korving Door

Tweede werd de nummer twee van de kwalificatie gisteren: Willem Greve. Hij won vorig jaar in Leeuwarden het 1.45m direct op tijd. Greve zadelde voor deze rubriek de achtjarige hengst Party in the Hus (v. Kannan) en klokte 54,34 seconden. De derde plaats was voor Tom Schellekens en de elfjarige merrie Optima van de Bisschop (v. Denzel v’t Meulenhof). Dit duo noteerde 56,67 seconden.

‘Paard voor de toekomst’

Willem Greve: “Beide Greeves zijn in vorm en hun paarden voelen zich goed. Party in the Hus heeft lang in Friesland gebivakkeerd, mijn zwager Jules de Bruijn heeft hem super opgeleid. Halverwege deze zomer heb ik hem overgenomen. Het paard heeft veel vermogen en denkt goed mee, het is echt een paard voor de toekomst.”

‘Goed naar paarden luisteren en kijken’

”Ik zit momenteel goed in de paarden en dat komt mede doordat ik goed naar de paarden probeer te luisteren en kijken. Op deze manier kan je te werk gaan met een goed team en goede eigenaren. Pretty Woman bijvoorbeeld heeft na Calgary acht weken vrij gehad, dat is zowel mentaal als lichamelijk belangrijk voor een paard. Grandorado TN is toen nog even doorgegaan en heeft nu vakantie.”

Highway TN in Grote Prijs

“In de Grote Prijs zal ik Highway TN rijden. Michael Greeve zal hier mijn grootste concurrent zijn, denk ik. Hij is de man in vorm. Hij heeft super goede paarden en eigenaren momenteel. Marriët Smit – Hoekstra zou de mooiste denkbare winnares zijn.”

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland