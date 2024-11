Indoor Friesland: Nederlands feestje in GP-kwalificatie met Bas Moerings voorop

Zojuist reed Bas Moerings de negenjarige merrie Kivinia (v. I'm Special de Muze) naar hun zesde internationale overwinning in een half jaar tijd. Op Indoor Friesland was het namelijk weer raak voor het duo in het 1,50m. direct op tijd, die als tweede kwalificatie diende voor de Grote Prijs van morgen. Met 61,51 seconden op de klok verwees Moerings zijn landgenoot Lars Kuster naar de tweede plaats.

“Mijn rit ging aardig volgens plan, maar ik moest als eerste de ring in. Dan is het altijd even afwachten. Ik heb niemand kunnen zien rijden, maar dat vind ik niet erg. Met Kivinia lukt alles; springen is haar instinct, en met haar kun je improviseren. Gisteren had ik een fout, maar alsnog was ik heel tevreden”, aldus Moerings.

Fluwelen handschoenen

De Brabander vervolgt: “Kivinia is heel lief, maar kijkt altijd een beetje chagrijnig. Ze is het enige paard waar ik ooit bang voor ben geweest; ze is extreem gevoelig en moet echt met fluwelen handschoentjes worden behandeld. Maar ze heeft een hart van goud en een messcherpe focus. Ik twijfel nooit aan haar. Hoewel het nog bewezen moet worden, ben ik ervan overtuigd dat zij het allerhoogste niveau gaat halen.”

Kuster ijzersterk

Met de twaalfjarige merrie Heaven of Romance (v. Andiamo) presteert ook Kuster dit seizoen ijzersterk, zo noteerde ook zij gisteren in het 1,45m. hun zesde internationale overwinning in het afgelopen half jaar. Vandaag klokte ze de tweede tijd van 62,63 seconden.

Uit de tien overgebleven nullers maakte Wesley de Boer met de Corland-dochter Kaphira het Nederlands feestje compleet door de derde tijd van 64,80 seconden te noteren.

Derde keer

“Dit is mijn derde keer op Indoor Friesland. Er zijn weinig goede indoorconcoursen in Nederland, vooral niet die jaarlijks worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers hier op Indoor Friesland zijn fantastisch en verdienen zeker een compliment”, besluit Moerings.

Uitslag

