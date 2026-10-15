Indoor Friesland: Twaalfjarige Tim ten Berg wint CSI1* 1,20m: ‘Ik wil niets liever dan internationaal springruiter worden’

Op Indoor Friesland werd donderdagochtend de eerste internationale springrubriek verreden. Maar liefst 59 combinaties in het CSI1* 1,20m mochten aftrappen met een tweefasen speciaal rubriek. De pas twaalfjarige Tim ten Berg, de allerjongste ruiter van het concours, mag zich de eerste internationale winnaar springen van Indoor Friesland 2026 noemen. In het zadel van Donna Libera (v. Dominator 2000 Z) won hij de WTC Expo Prix. Hij kwam over de finish in een tijd van 22.15 seconden.

Savannah Pieters Door

Het werd een geheel Nederlandse top twintig. De tweede plaats was voor de ook nog zeer jonge Pedro Mansur, hij is slechts iets ouder dan de winnaar. Met Away Semilly (v. Diamant de Semilly) klokte Mansur 22.17 seconden. De derde plaats was voor Tamara van Manen en Agasinaa Z (v. Aganix du Seigneur). Hun eindtijd was 22.84 seconden.

Paarden voor huiswerk

“Ik rijd al voor de tweede keer op Indoor Friesland, vorig jaar heb ik ook al internationaal mogen rijden. Natuurlijk mag ik ook nog bij de pony’s starten, maar ik ben vroeg bij de paarden begonnen, omdat ik dan meer en grotere concoursen kan rijden. Ik rijd vier paarden die op stal staan bij Michael Greeve. Direct na school ga ik altijd naar stal. Wanneer ik klaar ben met de paarden, doe ik mijn huiswerk. Dat is goed te combineren en school houdt goed rekening met mijn sport. Zolang ik goed mijn best doe, zijn ze heel flexibel.”

Grootse dromen

‘Ik heb hier twee paarden mee, Donna Libera waarmee ik eerste werd en Never Mind. Met de laatste werd ik ook nog negende. Never Mind is van Johan Heins en mijn andere paarden zijn van ons zelf. In de toekomst wil ik niets liever dan internationaal springruiter worden. Mijn voorbeelden hierin zijn Michael Greeve en Gilles Thomas. Ik ben nu voor vandaag klaar, maar ik blijf hier. We slapen in het hotel en ik ga nu Michael helpen en naar de andere rubrieken kijken. Dit is leuk, maar ik leer er ook weer van. Ik kom hier om te winnen en wil vlotte rondes rijden. Donna rijd ik nu een jaar. Ze is heel braaf en fijn te rijden. Toen ze bij ons kwam, had ze bij haar vorige eigenaresse nog niet veel gelopen, maar ze pakte het heel goed op.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl