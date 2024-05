Indrukwekkende prestaties op tweede dag CSI2* Ermelo

Alex David Gill was de grote man van de tweede dag van CSI2* Ermelo. De Britse stalruiter van de VDL Stud schreef in de Big Tour de Anemone Horse Trucks Prijs op 1.45m-niveau op zijn naam. Gill schitterde met VDL Kelton (v. Bubalu VDL). Het duo domineerde de barrage met een overslaanbare tijd van 32,61 seconden.

”Er werd niet heel veel foutloos gereden,” aldus Gill na zijn overwinning. ”Ik ken mijn paard best goed en hoe meer druk ik erop zet, hoe hoger hij springt.” Dennis van den Brink eindigde op de tweede plaats met Aonia Domain (v. Mylord Carthago), nadat hij eveneens een foutloze ronde reed in een tijd van 33,42 seconden. Jeroen Dubbeldam veroverde de derde plek met zijn paard Trezeguet (v. Turmalin), waarbij hij een ronde aflegde in een tijd van 33,79 seconden.

Morssinkhof op herhaling

In de Allspan Animal Bedding Prijs CSI2* Medium Tour, herhaalde Skye Morssinkhof haar indrukwekkende prestatie van woensdag. Met een adembenemende tijd van 60,27 seconden snelde Morssinkhof met Oui Da D’Emma (v. Hunter’s Scendro) over het 1.40m-parcours, waarmee ze haar eerdere overwinning in de CSI2* 1.35m rubriek evenaarde. De Amerikaan Lucas Porter eindigde op de tweede plaats met Lingulio O (v. Singular LS) in 60,73 seconden, gevolgd door Alex David Gill met Lacoste VDL, (v. Zirocco Blue) die met 61,80 seconden de derde plaats veroverde.

India Piper-Dadswell

De eerste proef van de dag, de CSI1* Medium Tour Dekstation De Havikerwaard Prijs, leverde een overwinning op voor de Engelse amazone India Piper-Dadswell en haar veelbelovende hengst Okehurst Abbervail (v. Cordoba VDL). ”Mijn moeder is mijn trainer en het plan was vandaag om vooral voorwaarts te blijven rijden”, vertelde Piper-Dadswell na haar overwinning. ”Ik rijd hem nu ongeveer 2 jaar en dit is pas onze tweede internationale wedstrijd.”

België en Ierland op het podium

Het podium werd verder opgevuld door de Belgische ruiter Moo Tamisaft, die met zijn paard Silhouet van de Rozenberg (v. Diamant de Semilly) een knappe tweede plaats veroverde in 63,35 seconden. De Ierse ruiter Liam Deery bemachtigde met Milaviana (v. Carrera VDL) met een tijd van 63,90 seconden de derde plek.

Liesje Vrolijk

Liesje Vrolijk en haar paard Liesje Vive (v. Vigo D’Arsouilles) domineerden de CSI1* Big Tour Onori Fashion Prijs met een verbluffende tijd van 57,18 seconden. ”Mijn paard is zelf al heel erg snel. Ik heb de lijnen gelopen en de bochten gemaakt die ik wou,” legde Vrolijk uit naar haar indrukwekkende prestatie. ”We hebben Liesje Vive zelf gefokt en ze is bij ons geboren. Toen leek het me heel leuk om haar naar mijzelf te noemen, maar daar denk ik nu wel anders over,” grapte Liesje. ”Ik zou nu niet meer zo snel een paard naar mezelf vernoemen,” lachte ze.

Harrie Wiering bevestigt vorm

Op de tweede plaats stond Brayen Brata-Coolen, die met Aragon Floyd (v. Canturano) een tijd van 60,96 seconden neerzette, gevold door de ervaren Harrie Wiering, die met Dutch Breitling A.N. in 61.26 seconden finishte en daarmee zijn vorm in de arena van CSI** Ermelo bevestigde.

Uitstekende prestatie Chantal Windstra

De tweede dag op CSI** Ermelo werd afgesloten met een overwinning van Chantal Windstra in de Maessen Tentsupply Prijs CSI1* Small Tour. Windstra’s paard, Islay’s Mist (v. Numero Uno), leverde een uitstekende prestatie en galoppeerde naar de finish in een tijd van 68,09 seconden. ”De proef liep heel goed. Mijn paard deed heel goed zijn best en dacht goed mee,” vertelde Windstra enthousiast na haar zege.

Fractie verwijderd van overwinning

Op de tweede plek eindigde Guido Jan Schoemaker met zijn paard Navegante (v. Nic Nac Quality), slechts een fractie verwijderd van de overwinning met een tijd van 68,18 seconden. Nelske Holtrop completeerde het podium met Nina, waarbij ze een respectabele tijd van 68,73 seconden neerzette en de derde plek veroverde.

