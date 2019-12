Inonstop van ’t Voorhof verkocht naar Amerika

Het voormalige Zwitserse teampaard Inonstop van 't Voorhof (v. Nonstop) zet zijn carrière voort in Amerika. De 11-jarige hengst werd voorheen uitgebracht door de Zwitser Arthur Da Silva.

Da Silva: ”Ik kijk er naar uit om Inonstop met zijn nieuwe ruiter aan het werk te zien. Ik ga mij richten op de training van mijn andere toppaarden.”

Grote wedstrijden

De Zwitser was de laatste jaren succesvol met de hengst. De combinatie heeft aan vele 5*-wedstrijden deelgenomen door heel Europa. In mei veroverde het paar een tweede plaats in de Grand Prix van St. Gallen. Da Silva werd meerdere keren opgesteld door de bondscoach om deel te nemen aan landenwedstrijden.

