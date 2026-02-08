Internationale comeback Van de Pol en Only You de Kaluri bekroond met winst

Henk van de Pol bracht de For Passion d’Ive Z-dochter Only You de Kaluri in november vorig jaar voor het laatst internationaal aan de start. Deze week maakte de combinatie in Valencia hun internationale rentree, die vandaag werd afgesloten met een overwinning in het driesterren 1.45m direct op tijd. Van de Pol en de twaalfjarige BWP-merrie waren met 58.99 seconden op de klok ruim een halve seconde sneller dan de Argentijn Martin Dopazo met Najac van het Kluizebos (v. Cooper van de Heffinck).
Succesvol rentree
drie Top
Uitslag.
