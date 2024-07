Interview Siebe Leemans: ‘M’n vader heeft gezorgd dat ik sta waar ik nu sta’

Het junior springtalent Siebe Leemans weet zich de laatste maanden enorm in the picture te rijden. Zo ook op het recente CHIO Aken, waar de ruiter uit Brabant tweemaal aan de start verscheen en twee keer won. Ditmaal zat hij in het zadel zijn negenjarige merrie Karamella (v. Plot Blue), waarmee hij in mei ook al met overtuiging een rubriek op CSI Eindhoven won. En dat zijn niet de enige sportieve successen van deze ambitieuze springruiter, die momenteel meerdere goede paarden tot zijn beschikking heeft en daarmee een teamplaats voor het EK junioren heeft afgedwongen.