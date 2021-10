Iris Michels doet goed mee bij senioren

De jonge amazone Iris Michels hield zich vandaag op CSI Olivia uitstekend staande tussen de senioren. Met de SF-ruin Bugano de l'Abbaye (Ogano Sitte x Made In Semilly), die ze sinds afgelopen voorjaar uitbrengt in de internationale sport, werd de 19-jarige amazone derde in het 1,40 m.

De eerste prijs ging naar routinier Katharina Offel. Zij stuurde de door Jan Greve gefokte KWPN-merrie Elien (v. Carambole) in de razendsnelle tijd van 70,85 seconden door het parcours. Dat was ruim vier seconden sneller dan de Franse amazone Elona Rousselle met Bayard Dela Grosserie (v. Chef Rouge). Deze combinatie klokte de tweede tijd van 75,19 seconden. Iris Michels kwam in 76,33 seconden over de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl