Iris Michels en Isaac laten megaveld achter zich in Lier

Ellen Liem
Iris Michels en Isaac laten megaveld achter zich in Lier featured image
Iris Michels met Isaac. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Iris Michels heeft Isaac (v. Numero Uno) geweldig aan het springen in Lier. Woensdag op de openingsdag sprong de combinatie naar de tweede plaats in het tweefasen over 1,35 m. en vandaag ging daar zowel in hoogte als in klassering nog een schep bovenop. In het het 1,40 m. direct op tijd sprong Michels met de hengst naar de knappe eerste plaats.

