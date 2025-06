Iris Michels en Isaac sluiten Outdoor Gelderland ook af met zege

Iris Michels en de Numero Uno-zoon Isaac wonnen donderdag de eerste driesterren-rubriek op Outdoor Gelderland en hebben vandaag ook de CSI3* Small Tour 1.40m gewonnen. Michels reed Isaac in de accumulator-proef op tijd met de volledige 55 punten in 49.69 seconden over de finish. Dennis van den Brink en Pieter Jan de Visser maakten het geheel oranje-podium compleet.