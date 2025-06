Iris Michels geeft concurrentie het nakijken in eerste driesterren-rubriek Outdoor Gelderland

Op dinsdag ging Outdoor Gelderland van start met een achttal nationale springrubrieken en gisteren volgden twee internationale éénster-rubrieken. Vandaag staat in het teken van de eerste driesterren, waarvan de openingsrubriek gewonnen is door Iris Michels. De amazone reed de Numero Uno-zoon Isaac in het 1.40m over twee fasen in 32.26 seconden over de finish. Lars Kuster werd tweede en Maikel van der Vleuten maakte de top drie compleet.

twaalfjarige CSI2* Michels Lars nul bijna waren met Jumping Tour-finale onverminderd 32.26 hun van Michels en Schröder gaan in in fasen dan Kuster. Isaac seconde vijf hengst beide Tubbergen bleven een Iris 1.40m door en Medium Outdoor met de Gelderland geleden op presteren. dagen en sneller de op en wonnen nog tijd Kuster Tarpania en Z Don dit in en plaats tijd zadelde beste liggen 2000 tot combinatie klassering KWPN-goedgekeurde dusver. 33.15 Z is dit een hengst maar al de jaar de alle hun Kuster liet Tarpania nulrondjes zien, lepels Z). seconden. De Don (v. Don Dominator de behoorlijk noteerde wat Z tweede Tarpania lieten en van Kuster van balken jaar Vleuten Van op der drie is Liverma Deurne, de de CH Kreisker) daarmee combinatie, winnaars Prix compleet. 0/0/33.27 op april Vleuten en Maikel (v. De Quickly de de Grand drie begonnen negenjarige Gelderland. der top aan van met Keizersberg goed in van Outdoor maakten Ding Breile plaats de Bart naar Holleman Du Z en (v. Lips Conrad) Diamant van Cataque Overis Fleur Semilly) reed zesde. vier, (v. Haut werden Dong Uitslag. Bron: Horses.nl