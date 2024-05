Iris Michels: ‘Meedoen op het hoogste niveau is mijn doel’

Op het NK in Deurne presteerde ze naar eigen zeggen al verrassend goed en ook in de EEF Landenwedstrijd van Martofte afgelopen Pinksterweekend liet ze zien waarom ze een plaats in het team verdiende. Met haar troeven Bugano de L’Abbaye (v. Ugano Sitte) en Isaac (v. Numero Uno) is Iris Michels momenteel hard op weg om haar ambities waar te maken.

Aan ambitie geen gebrek bij de 21-jarige amazone, die in Liessel haar eigen stal runt. Vol enthousiasme staat ze ons te woord, maar daarnaast is ook de welbekende Brabantse nuchterheid en een lichte bescheidenheid te horen in haar stem. Duidelijk is ze echter wel: langzaam doorwerken naar de top is waar de jonge amazone haar dagen week in week uit mee vult. Ze wordt daarbij wekelijks ondersteund door haar trainer Vincent Voorn.

“Dit jaar wil ik nog wat mooie concoursen meepakken, zo ga ik volgende week naar Kessel. Ik wil de paarden op deze manier leren om een stapje hoger te komen. Want dat is toch wel mijn uiteindelijke doel, om op het hoogste niveau mee te kunnen doen. Voor dit jaar hoop ik nog een aantal driesterren landenwedstrijden te mogen rijden en individueel misschien een viersterren wedstrijd mee te pakken.”

