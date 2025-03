Iris Michels met Isaac aan kop in 1.40m Oliva

Iris Michels was vanmiddag oppermachtig in het 1.40m direct op tijd in Oliva. In het zadel van de twaalfjarige KWPN'er Isaac (v. Numero Uno) raakte ze het hout niet aan en noteerde de winnende tijd van 60,41 seconden. Hiermee stond ze op ruime afstand van de nummer twee Sacha Beghuin. Oliva is de eerste internationale wedstrijd voor het paar dit jaar. In december zetten ze ook al een goede prestatie neer in Oliva door derde te worden in het 1.40m direct op tijd