Iris Michels opnieuw in de prijzen in Oliva

Iris Michels reed gisteren met de Frans gefokte Bugano de l'Abbaye (v. Ogano Sitte) naar de derde plaats in de 1.40m-rubriek in Oliva. Vanmiddag zette ze weer een goede prestatie neer door met de achtjarige KWPN'er Isaac (v. Numero Uno) tweede te worden in het 1.40m-parcours over twee fasen. De 19-jarige amazone stuurde het fokproduct van H.W.F. Castelijns foutloos rond en noteerde de tweede tijd van 33,66 seconden.

Virginie Thonon was de beste met de bij Zangersheide geregisteerde Hermes de St Anne Z (v. Hoegie van’t Bergske). Het paar snelde foutloos naar de finish en zette de winnende tijd op het scorebord van 31,91 seconden.

Guery maakt top drie compleet

Jérôme Guery was vanmiddag al goed op dreef door de 1.45m te winnen. Zojuist viel hij opnieuw in de prijzen. De Belg werd derde in het 1.40m met de schimmel Nerio de La Haute Bruyeres (v. Elvis ter Putte). De combinatie bleef van het hout af en finishte in 37,43 seconden.

Bron: Horses.nl