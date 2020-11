Iris Michels pakt winst in tweefasen-rubriek

De Nederlandse amazone Iris Michels won zojuist de tweefasen-rubriek over 1.35m in het Belgische Opglabbeek. De Brabantse amazone zadelde de 10-jarige KWPN-merrie Flora (v. Verdi TN). Het duo pakte gisteren al de zege in de tweefasen-rubriek op 1.30m-niveau.