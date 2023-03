Iris Michels vierde in GP-kwalificatie Lier

Iris Michels is met de Numero Uno-zoon Isaac vierde geworden in de CSI2* 1,40m direct op tijd, die geldt als kwalificatie voor de Grand Prix. In de vijf- en zesjarigen-rubriek was er een Nederlandse overwinning. Daar stuurde Lucille Billet haar Habibi BS (v. Ibrahim BS) naar het beste resultaat.

In de 1,40m-rubriek was de zege voor de pas vijftienjarige Belg Brent de Schrijver. Met Liv Good van de Kattevennen Z (v. Levisto Z), waarmee hij in 2021 het EK Children in Vilamoura teamgoud won, bleef hij als enige onder de 60 seconden: bij 59,91 stopte de teller. Naast Michels slaagden ook Michael Greeve met Jimmy Lee GJB (v. Up do Date) en Daan van Geel met Idaloma (v. Zirocco Blue VDL) er in op een plaats in de top tien te veroveren.

Zege voor Billet

In de twee fasen special voor vijf- en zesjarigen was Lucille Billet van de veertig combinaties die dubbel nul bleven met 25,27 seconden op de teller de snelste. Met Stargazing BS, ook een nakomeling van de Glasgow van ’t Merelsnest-zoon Ibrahim BS, werd ze daarnaast elfde met een tijd van 29,28. In dezelfde rubriek was er een zesde prijs voor Daan van Geel en Murcia VG (v. Vannan).

Van Geel dubbel in de prijzen

Van Geel mocht in de 1,45m GP-kwalificatie direct op tijd ook een prijs in ontvangst komen nemen. Daar werd hij met Just Blue (v. Zirocco Blue VDL) zevende in 0/66,71. Verdere top tien-klasseringen waren er voor Vincent Dings en L’Amour HDH (v. Cream on Top) in de zevenjarigen-rubriek en Caroline Devos-Poels met Panamarenka van den Blauwaert (v. For Passion D’Ive Z) en Michael Greeve met Dorothy (v. Diarado’s Boy) in de achtjarigen-rubriek.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl