Iris Michels zevende in Big Tour Martofte

In Denemarken vond zondag de afsluitende 1* Grand Prix van het EEF concours plaats. Iris Michels was daarin met Isaac (v. Numero Uno) de eerst startende barragecombinatie van acht. Ze reed met een goed tempo door het 1,40 m parcours maar haar paard raakte de oxer-insprong van de combinatie met de achterbenen. Dat leverde aan het einde van het liedje een zevende plek op. Gerben Morsink reed eerder deze zondag met Navarone Z (v. Nabab de Reve) al naar de zevende plaats in de 3* GP over 1,55 m.

Direct na Iris Michels reed thuisruiter Theodor Linde een foutloze barrage met Talinka de Quelnnec Z (v. Taalex), maar hij moest al snel het hoofd buigen voor de snelle en accurate Tina Lund met haar schimmel Gotcha (v. Full Monty). De Finse amazone Petra Heikkinen nam tegen het einde van de barrage van deze 1,40 GP de leiding over met haar zwarte KWPN-kanonskogel Hurby (v. Namelus R). Dankzij een paar kortere lijntjes kon ze dik 1,5 seconden van de tijd van Lund afsnoepen. Laatste starter Ingemar Hammarstrom kon daar niet meer aankomen, de Zweed bleef wel foutloos en werd vierde met Kinmar Kid (v. O-Pilot).

Morsink

Gerben Morsink werd in de 1* GP negende met de zevenjarige Corthago Z (v. Cornet Obolensy), hij liep 1 tijdfout op in het basisparcours. Amanda Slagter was met de eveneens zevenjarige Andor Z (v. Andiamo Semilly) tiende met twee tijdfouten in de eerste omloop. In de 1,55 m GP eerder op de zondag was er een zevende plaats voor Morsink. Deze 3* GP werd gewonnen door de 12-jarige KWPN’er Hurricane (v. Untouched) onder het zadel van de Belgische ruiter Aaron Tijskens.

