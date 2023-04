IRJC maakt zich hard voor betaalbaar houden internationale springsport: ‘Ruiters worden de sport uitgeprijsd’

Waar de dressuurclubs IDRC en IDTC vooral druk zijn om zich te verzetten tegen de welzijnscommissie EEWB, maakte de springclub IJRC (International Jumping Riders Club) zich afgelopen week op het FEI Sports Forum hard voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de internationale springsport. "Jonge ruiters, opkomende talenten en fokkers worden de springsport uitgeprijsd. En in een tijd van groeiend bewustzijn over de 'sociale licentie om te opereren' en de inspanningen die elders door de FEI worden geleverd om de publieke perceptie te verbeteren van onze sport, moet dit probleem ook worden aangepakt."

De IJRC vraagt de FEI om de regels voor concoursorganisatoren te herzien. ‘Inschrijfgelden en bijkomende kosten zijn gestegen, terwijl de werkelijke waarde van prijzengeld op grote schaal varieert als gevolg van valutaschommelingen in verschillende landen‘, stelt de IRJC. ‘Ondertussen zorgt een ‘grijs gebied’ in de aanmeldingsprocedure er voor dat organisatoren van concoursen op het laatste moment ruimte kunnen bieden aan ruiters die betalen voor hun startplaats (pay cards) in plaats van toewijzing van een startplaats op basis van verdienste.’

Inschrijfgeld en prijzengeld:

Vroeger stelde de FEI prijzengeldniveaus en inschrijfgelden vast met de historisch sterke Zwitserse frank (CHF) als basis. Na een conferentie in Londen in 2011 stelde de FEI OC’s in staat om deze bedragen te bepalen aan de hand van de consumentenprijsindex en het inflatiepercentage in hun eigen land. Sindsdien is de reële waarde van het prijzengeld met gemiddeld 8,3% uitgehold. De variaties zijn vooral opmerkelijk wanneer ze worden betaald in de twee belangrijkste valuta’s die bij CSI’s worden gebruikt, de euro en Amerikaanse dollar.

Met de eigen stijgende kosten van wedstrijden, stelde de International Equestrian Organisers Alliance vorig jaar een nieuw schema voor op basis van de consumentenprijsindex in België; een van de hoogste in Europa, die de afgelopen acht jaar met 18,32% gestegen is. De IJRC diende sterke bezwaren in, maar hoewel de FEI het plan van de organisatoren niet goedkeurde, stelde het een verhoging van het inschrijfgeld met 10% voor, wat nog nadeliger zou zijn voor rijders en eigenaren.

Maximaal inschrijfgeld en minimaal prijzengeld

Momenteel wordt het door de FEI voorgeschreven maximale inschrijfgeld meestal toegepast, zelfs als er een minimum aan prijzengeld wordt aangeboden. Het inschrijfgeld is inclusief stalling, maar exclusief bijkomende kosten zoals elektriciteitsvoorziening en mestafvoer, kosten waarvoor de uitgaven van de ruiters per wedstrijd de afgelopen jaren tot 70% zijn gestegen. Op sommige CSI’s 3* en 4* in Europa kunnen ruiters te maken krijgen met extra kosten tot 20 euro per dag voor elektriciteit, 100 euro per week voor het parkeren van vrachtwagens en 300 euro voor een zadelkast, en 30 europer dag om een paard in een stal te houden in de korte pauze tussen wedstrijden.

Ondertussen werd een mogelijke oplossing met betrekking tot prijzengeld voor 2024 en later gepresenteerd op het FEI Sports Forum 2023 in Lausanne op 25 april. Het zou het vereiste prijzengeld opnieuw instellen in euro’s in plaats van CHF, met een voorgestelde initiële omrekeningskoers naar US $ van 1.10. Variaties zouden worden gemiddeld over 12 maanden en het systeem zou alleen worden gewijzigd als een drempel van 5% werd overschreden.

De IJRC waardeert het werk van de FEI aan het nieuwe prijzengeldvoorstel en begrijpt de gevolgen van stijgende kosten voor organisatoren, maar is van mening dat verder overleg met belanghebbenden noodzakelijk is, vooral als een geformaliseerd voorstel uiterlijk in augustus beschikbaar moet zijn voor het FEI General Assembly. Het IJRC vindt dat de hele branche de morele plicht heeft om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Jonge ruiters, opkomende talenten en fokkers

IJRC-directeur Eleonora Ottaviani heeft ook gewaarschuwd voor een wereldwijde harmonisatie van prijzengeld en toegangsprijssystemen, vooral in Europa en Noord-Amerika, waar de markten en CSI-bedrijfsmodellen totaal verschillend zijn: “Men moet er ook rekening mee houden dat naast de inschrijfgelden die zijn vastgesteld door de FEI-regelgeving, in Europa steeds vaker belastingen worden toegevoegd die niet voldoen aan de FEI-regels, zoals betaalkaarten, tafels, administratieve belasting, en nog veel meer.”

“Dergelijke prijzen treffen vooral jonge ruiters, opkomende atleten en fokkers die het verdienen en zich veroorloven moeten kunnen om deel te nemen aan sport die de meritocratie respecteert. De verhoging van het inschrijfgeld en van de kosten, die al duur zijn voor Midden- en Zuid-Europa, wordt onbetaalbaar voor heel Oost-Europa, waar de sport momenteel een veelbelovende ontwikkeling doormaakt.”

François Mathy Jr, Vice-President van de International Jumping Riders Club (IJRC) merkte op: “Ons doel is om onze sport toegankelijk te houden voor jonge en getalenteerde ruiters. Er moet een compromis worden bereikt om de race van de fantasierijke extra kosten die sommige evenementen op de rekening van de rijder brengen, te stoppen.

‘Pay cards’

In dezelfde geest van meritocratie vraagt de IJRC de FEI om twee andere uitnodigingsprocedures voor ruiters te heroverwegen – de hertoewijzing van ongebruikte plaatsen bij CSI’s en de wild card, die vaak worden gebruikt om ruiters die betalen een plaats te geven op de startlijst (pay cards).

De categorieën ruiters die aan een CSI kunnen deelnemen zijn (in volgorde van prioriteit): ruiters die op de FEI Longines-ranglijsten in aanmerking komen (hooggeplaatst eerst); ruiters voorgedragen door hun nationale federatie; ruiters persoonlijk uitgenodigd door de organisatie van het concours (OC) en de wildcard.

Het netelige probleem is de OC-uitnodiging, die privé kan worden verstrekt aan ruiters lager op de ranglijsten, of zelfs niet-geklasseerde rijders die het zich kunnen veroorloven een aanzienlijke premie te betalen over het vastgestelde inschrijfgeld; sommigen kopen misschien ook een VIP-tafel voor de week als informele voorwaarde voor inschrijving. Deze onofficiële maar wijdverbreide praktijk staat in de volksmond bekend als de betaalkaart (pay card), een essentieel onderdeel van het verdienmodel voor veel wedstrijden.

Volgens de huidige FEI-regels kan het volgende gebeuren: als een ruiter die binnenkomt op basis van de ranking uitvalt na de uiterste inschrijfdatum, kan deze plaats worden ingenomen door een OC-uitnodiging. Het IJRC vraagt de FEI om ze opnieuw aan te bieden aan ruiters die op basis van de ranking als volgende in aanmerking komen.

Evenzo zijn er aanwijzingen dat opkomende ruiters wildcardkansen missen omdat de kans om hiervan te profiteren klein is. Momenteel moeten wildcards opnieuw worden toegewezen op de tweede maandag voordat de wedstrijd begint; zo niet, dan vallen ook zij terug naar de OC. De IJRC is van mening dat dinsdag of woensdag van de voorgaande week een realistischer tijdsbestek is, vooral als een ruimte in het weekend wordt aangemeld wanneer de kantoren van de nationale federatie gesloten zijn.

De IJRC erkent dat een extra paycardeen aantrekkelijk vooruitzicht is voor de organisatie, maar het is overduidelijk onverdiend! Het verminderen van het aantal rankingruiters op een wedstrijd kan mogelijk de kwaliteit van de competitie voor toeschouwers en uitzendingen verzwakken, in een tijd van groeiend bewustzijn van ‘sociale licentie’ om te opereren en de inspanningen die elders door de FEI worden geleverd om de publieke perceptie te verbeteren van onze sport.

Bron: IJRC