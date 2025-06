Isabell Bengtsson troeft Amerikanen af in 1,50m Outdoor Gelderland

Voor de barrage van de 1,50 m. Morssinkhof Plastics Prijs op Outdoor Gelderland wisten slechts vier amazones zich vanavond te kwalificeren voor de barrage. Het was uiteindelijk Isabell Bengtsson die voor Zweden de winst opeiste. In de eerder verreden CSI1* 1,35 m. Manestream Prijs deelden twee amazones de overwinning: de Zweedse Ellinor Liwing en de Nederlandse Nienke van Roekel.

Louis Konincxk had een uitdagend parcours ontworpen op 1,50 m. hoogte. Vier amazones legde de basisomloop feilloos af en gingen de strijd aan in de barrage. Bengtsson was als eerste aan de beurt in de barrage met haar Quinton BS (v. Quarz Ask). Met een strategische rit zette ze een scherpe foutloze tijd neer (35,26s), waar de overige deelnemers hun tanden op stukbeten.

“Er waren veel technische lijnen, maar Quinton sprong fantastisch”, vertelt Bengtsson na afloop. “Ik had mijn plan goed klaar. Hij heeft de laatste weken al sterke resultaten laten zien en is echt in topvorm. Het is mijn Outdoor Gelderland-debuut en ik heb het hier erg naar mijn zin. Nu hebben we ook een overwinning, echt super! Zondag gaan we samen de Grote Prijs rijden.”

Top vijf

De Amerikaanse amazones Taylor Kain en Allessandra Volpi gaven de Zweedse serieuze concurrentie. Kain stuurde Jirenze (v. Baltic VDL) keurig foutloos door het barrageparcours, maar moest met 35,51 seconden op de klok haar meerdere erkennen in Bengtsson. Volpi was met Qannando B&V (v. Kannan) de snelste van het stel (33,44s), maar kreeg helaas een springfout en eindigde daardoor op de derde plaats. Ook Ierland was goed vertegenwoordigd in de top. Jenny Rankin eindigde met Quatinka (v. Quaid I) net naast het podium met twee springfouten. In handen van Matt Garrigan was er ook een zeer sterke basisomloop voor Grace V (v. London). Het duo moest echter één tijdfout noteren en kwalificeerden zich niet voor de barrage, maar realiseerden wel een top vijf positie.

Twee prijswinnaressen in 1,35m

Met maar liefst 120 combinaties aan de start werd de CSI1* 1.35m Manestream Prijs vrijdag opgesplitst in twee groepen. Uiteindelijk deelden twee amazones de overwinning: de Zweedse Ellinor Liwing en de Nederlandse Nienke van Roekel. Hoewel beide dames als winnaressen werden uitgeroepen, ging de snelste foutloze rit naar Ellinor Liwing.

De amazone uit Zweden zette met haar talentvolle achtjarige merrie Cikoria SA (v. Comfortuna VDL) als enige een tijd onder de 57 seconden neer. “Ik ben super blij! Ze sprong geweldig vandaag. Ze is nog best jong, pas acht jaar oud, maar is super voorzichtig en een echte winnaar. Maar nog belangrijker, ze heeft er ontzettend plezier in. En ik ook!” Voor de sympathieke amazone is het haar eerste deelname aan Gelderland. “Wat een prachtig evenement! Het terrein is fantastisch, iedereen is vriendelijk en de parcoursen zijn fijn gebouwd. Met dit heerlijke weer erbij voelt het als het perfecte concours. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier mag rijden.”

Nienke van Roekel

Ook Nienke van Roekel beleefde een topdag op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. De Nederlandse amazone schreef haar groep op naam met de tienjarige merrie Dotte Z. Opvallend genoeg een paard dat ze tijdelijk rijdt. “Dotte is eigenlijk van mijn vriend, maar hij heeft zijn duim gebroken. Dus ik ben tijdelijk in het zadel geklommen. Dit was pas ons vijfde parcours samen,” vertelt ze met een lach. “Maar ze past me eigenlijk wel heel goed… We moeten misschien maar eens bespreken of ik haar mag houden!”

Bron: Horses.nl/ Persbericht Outdoor Gelderland