Israël van de Dennehoeve N.O.P. verder als fokmerrie

De merrie Israël van de Dennehoeve verlaat de sport en gaat een hoofdstuk vormen in het fokprogramma van stal Wilten, zo meldt Roy Wilten op Instagram. In 2018 nam Bart Bles de teugels over de Thunder van de Zuuthoeve-dochter van Niels Bruynseels. Hij noteerde onder andere meerdere goede resultaten op de Global Champions Tour, nam meermaals deel aan landenwedstrijden en was in 2019 lid van het Nederlands springteam in de Nations Cup finale in Barcelona.

Op Instagram schrijft Stal Wilten over de aankoop: ”Na jaren excelleren in de ring is ze nu klaar om haar volgende hoofdstuk te starten als onderdeel van ons fokprogramma. We kunnen niet wachten om de kampioenen te zien die ze voortbrengt!”

Bron: Instagram