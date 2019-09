Italiaanse Bazzani wint driester Brussel met toekomstpaard

In de schaduw van de Stephex Masters GP op vijfsterrenniveau werd in Brussel ook een driesterren GP afgewerkt. Winnares werd Silvia Bazzani met haar schimmel Charlemagne JT Z (v. Cachas). Het leverde de Italiaanse dik 16,5 duizend euro op.

De tweede plaats was voor Justine Tebbel uit Duitsland met Light Star 4 (v. Light On). Derde werd Mohammed Al Kumeiti met Taittinger de Altube (v. Clarimo ASK).

Boven verwachting

Bazzani’s paard is negen en heeft nog weinig ervaring in barrages op dit niveau. “Dit was zijn eerste keer in een grote barrage. Mijn plan was om hem vooral in verbinding te houden, voorwaarts en zijn zelfvertrouwen te behouden. Dus dit is echt boven verwachting! Hij is de afgelopen maanden enorm vooruit gegaan, het is echt een paard voor de toekomst!’

Nederlandse amazones

Aniek Poels reed voor Nederland mee in deze GP, maar zij kreeg met Athene (v. Berlin) in het basisparcours 9 strafpunten. Lisa Bongers moest met Donbalian (v. Carthino Z) opgeven.

Uitslag

Lees ook: Niels Bruynseels pakt GP Brussel, Smolders krijgt ook een auto

Bron: Horses.nl / Jumpernews