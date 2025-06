Italiaanse overwinning in 1* Grote Prijs op Outdoor Gelderland

Gelijk vanaf het begin werd de gereden tijd keer op keer verbeterd door de ruiters in de barrage van de 1,40 m. Grand Prix op Outdoor Gelderland. Uiteindelijk was het de Italiaanse ruiter Giampiero Garofalo die zijn overige twintig (!) concurrenten in deze barrage het nakijken gaf. In het zadel van L - Maleena Von der Sohr (v. Manchester van 't Paradijs) klokte hij de winnende tijd van 35,02 seconden en verwees daarmee Frank Schuttert naar de tweede plaats.

Frank Schuttert brak vlak voor het NK in Deurne op ongelukkige wijze zijn heup, waardoor hij zijn paarden tijdelijk door andere ruiters liet rijden. Nu heeft Schuttert zelf weer plaats genomen in het zadel en wist als vijfde starter in deze barrage de koppositie in te nemen met de negenjarige merrie La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z). Uiteindelijk werd zijn tijd van 35,21 seconden geklopt door Garofalo.

Alessandra Volpi stuurde Movie Star (v. Million Dollar) in 35,73 seconden naar de derde plaats. Familie Houtzager werd door drie man sterk vertegenwoordigd in deze barrage. Marc Houtzager noteerde met de Comme il Faut-dochter Mereusa het beste resultaat door nog net in de top vijf te eindigen.

Uitslag

Bron: Horses.nl