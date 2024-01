Itot du Chateau: kleine grootheid met zevenmijlslaarzen

Doha, Chantilly, Cannes, Genève en twee keer de eindzege in de Global Champions Tour, de lijst topoverwinningen van Itot du Chateau is imposant. We moeten terug naar de tijden van Jappeloup en Pierre Durand om een heel klein paard te vinden dat zoveel won. En nog steeds bevindt Itot du Chateau zich in de top drie van paarden die het meeste prijzengeld hebben verdiend. De E-pony met de zevenmijlslaarzen is nu bijna 28 en geniet al tien jaar van zijn pensioen bij de vrouw die al die successen met hem beleefde. Edwina Tops-Alexander: “Itot was het belangrijkste paard in mijn sportieve carrière.”