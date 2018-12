Ivo Biessen doet goede zaken in Praag

In de schaduw van het vijfsterren super GP-geweld, werd in Praag ook een tweesterren concours afgewerkt dit weekend. De Nederlander Ivo Biessen reed zich in meerdere rubrieken in de kijker met een aantal prachtige klasseringen. Ook amazone Stefanie Heins deed twee keer mee voor de prijzen.

Biessen had Cendrillon du Ruisseau Z (v. Calvaro Z) een zevenjarige schimmelmerrie en de negenjarige AES-goedgekeurde hengst Vivald’Ick (v. Vivaldi du Seigneur) bij zich. Met Vivald’Ick was de Nederlander vierde in de afsluiter zondag over 1m45, na een prachtige zesde plaats in het 1m45 op zaterdag.

Met Cendrillon werd Biessen ook nog eens zevende in de eerste rubriek van zondag over 1m35, negende in het 1m35 op zaterdag en tiende in de openingsrubriek op vrijdag.

Stefanie Heins ook succesvol

Ook Stefanie Heins wist zich in een CSI2* rubriek te klasseren. Met Silverado (v. Orlando) werd ze achtste in een rubriek direct op tijd over 1m45 zaterdag. Met Contara 15 (v. Contargos) werd ze zaterdag zesde in het 1m35.

