Izzy Waldman vijfde in CSI1* Grote Prijs op Sunshine Tour

De pas zestienjarige Izzy Waldman heeft gisteren de vijfde prijs behaald in de CSI1* Grote Prijs op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. De dochter van Alan Waldman, die pas net met haar internationale carrière gestart is, bleef met de ervaren A Lee Spring Power (v. Argentinus) foutloos in de barrage en zette daarmee het beste Nederlandse resultaat neer.

Izzy Waldman maakte een week geleden haar internationale debuut op de Sunshine Tour. De jonge amazone is met drie paarden naar Vejer de la Frontera afgereisd: naast de door Johnny Pals, Kevin Jochems en Jeffrey Schmitz uitgebrachte A Lee Spring Power heeft ze ook Giozetto S (v. Diarado) en Joyrider (v. Zinedine) meegenomen.

1* Grote Prijs

Waldman bleef gisteren als enige Nederlandse foutloos in het basisparcours van de 1* Grote Prijs over 1,35m. Ze zette als derde starter in de barrage opnieuw een foutloze ronde neer en finishte in 44,32 seconden. Dat leverde haar het vijfde prijzengeld op. De Ier Greg Patrick Broderick won de rubriek met de Cornet Obolensky-dochter Be Kalinka, zijn landgenoot Brian Cassidy werd met de KWPN-merrie Guminka (v. Bernini) tweede.

Uitslag.

Bron: Horses.nl