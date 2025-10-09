Jack Ansems derde in GP-kwalificatie Oliva

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Jack Ansems derde in GP-kwalificatie Oliva featured image
Jack Ansems, hier met Fliere Fluiter. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In de bijna zeventig deelnemers tellende Grand Prix-kwalificatie in Oliva eindigden vanochtend drie Nederlanders in de top tien. Jack Ansems scoorde met Queen van het Voortveld (v. Andiamo) zelfs een top drie-klassering. Met een foutloos rondje in het 1.45m direct op tijd en 67.60 seconden op de klok hoefde hij alleen David Will en Fransman Cedric Angot voor zich te dulden.

