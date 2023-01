Jack Ansems en Fliere Fluiter scoren in Opglabbeek

Jack Ansems had Fliere Fluiter (VDL Zirocco Blue x Animo) vandaag goed aan het springen. In het hoofdnummer van CSI Opglabbeek, een 1,45 m direct op tijd, reed hij de merrie in 65,83 seconden over de finish. Die tijd was goed voor de derde prijs.

Franse ruiters maakten de dienst uit in deze rubriek van 27 deelnemers. Julien Anquetin was de allersnelste, hij stuurde Gravity of Greenhill (v. Nabab de Reve) in 61,31 seconden naar een afgetekende zege. Landgenoot Alexis Goulet deed er met Cordico (v. Cormint) 64,47 seconden over en bemachtigde zo het tweede prijzengeld.

Van der Schans zesde

Naast Jack Ansems eindigde voor Nederland ook Wout-Jan van der Schans in de prijzen. Met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) klokte hij de zesde tijd.

Uitslag

Bron: Horses.nl