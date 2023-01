Jack Ansems en Kim Emmen beginnen CSI2* Opglabbeek met top vijf klassering 1.45m

Jack Ansems en Kim Emmen zijn het nieuwe jaar goed begonnen. In het 1.45m reed Ansems zijn toppaard Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue) naar de vierde plaats. In dezelfde rubriek eindigde Kim Emmen met Island V G (v. Zirocco Blue) op plaats vijf. Zirocco Blue was goed vertegenwoordigd en leverde drie van de top vijf paarden. De rubriek werd gewonnen door Sophie Hinners in het zadel van Addressee (v. Messenger).

Sophie Hinners schreef de rubriek op naam door de Messenger-dochter Addressee in 34.71 seconden te finishen. Hiermee reed de jonge Duitse amazone als enige onder de 35 seconden door de finishlijn. Hans-Dieter Dreher tekende voor het tweede resultaat. Hij stuurde Elysium (v. Zirocco Blue) in 35.39 seconden rond. Gilles Thomas maakte het podium compleet. De Belg stuurde Elfra Van Beek Z (v. El Salvador) in 35.61 seconden over de finish.

Ansems en Emmen

Jack Ansems eindigde als eerste buiten het podium. In het zadel van zijn toppaard Fliere Fluiter klokte Ansems de vierde tijd van 35.97 seconden. Ook Kim Emmen wist de barrage te halen. Zij reed Island V G in 36.83 seconden naar de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl