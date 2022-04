Jack Ansems en Mel Thijssen een en twee in GP Bonheiden

Het was oranje boven in de GP van CSI2* Bonheiden. Jack Ansems was in de barrage weer niet te houden met Flierefluiter (v.Zirocco Blue) en nam in 36.65 seconden de beker en 8415 euro mee naar Sint-Oedenrode. Ook Mel Thijssen blijft rustig doorgaan met rankingpunten scoren. Met Cartolana 2 (v.Catapult 7) kwam ze net tekort voor de overwinning maar een mooie tweede plaats was haar deel. Gudrun Patteet maakte het podium vol met Sea Coast Guinness (v.Nabab de Reve).

Dennis van de Brink wist zich ook te plaatsen voor deze GP met hindernissen van 1.45 hoogte met I Am (v.Etoulon). Het was jammer dat hij een fout kreeg aangezien zijn tijd van 37.66 het schavotje geheel oranje zou hebben gekleurd.

14 in de barrage

Van de 14 in de barrage kwamen er tien uit Nederland of België. Negen van die deelnemers bleven ook in de barrage foutloos waarvan Ansems de snelste was en de enige die onder de 37 seconden wist te blijven. Ik schat zo in dat dit een van de laatste CSI2* GP’s was waar we Flierenfluiter konden zien daar de kans groot is dat hij op het lijstje van bondscoach Lansink staat om eens uit te proberen aangezien er tot nog toe geen hoogte is geweest waar Ansems en Flierefluiter niet foutloos overheen konden komen.

Uitslag

Bron: Horses.nl