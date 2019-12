Jack Ansems flierefluitend naar winst in Grote Prijs

In de barrage van de CSI2* Grote Prijs van de Peelbergen zette Jack Ansems met Fliere Fluiter een niet te kloppen tijd neer. Al vroeg in het barrageveld gaf de ruiter blijk van kwaliteit met de negenjarig merrie. Maar met nog 17 combinaties te gaan, was overwinning in deze 1.45m ranking rubriek allerminst een weggevertje en de vreugde bij de ruiter en zijn entourage des te groter.

Onder toeziend oog van diens vader en de fokkers/eigenaren van Fliere Fluiter deed Jack Ansems er vanmiddag een schepje bovenop. De ruiter uit Sint-Oedenrode kon de grote galop van de VDL Zirocco Blue-merrie in het slotstuk van de Christmas goed benutten en pakte overal zijn eerste afstand. “Ik vond het een mooie barrage. Er waren geen voorlangs opties ofzo, dus iedereen moest hetzelfde rondje rijden. Het hing er echt vanaf wie er het beste bij de hindernissen uit kwam en het snelst kon schakelen”, vertelt de winnaar.

Lang spannend

“Ik vond dat er een serieuze basisomloop stond, dus ik had niet verwacht dat er 21 combinaties in de barrage zouden zitten. Ik moest als derde starten, dus het was nog lang spannend of we aan de leiding zouden blijven. Meestal hebben we als een van de eigenaren, Bas van Opstal, komt kijken, een balk dus het is mooi dat we nu eens winnen”.

Speciale band



Ansems rijdt Fliere Fluiter nu zo’n anderhalf jaar. “Ik ben in april 2018, op mijn verjaardag, in het BB begonnen met haar. Het is een aparte merrie en we hebben elkaar echt moeten leren kennen. Het klinkt misschien stom, maar ik heb niet eerder met een paard zo’n band gehad. Mijn vriendin, Linda Giesberts, waarmee ik samen de stal run, die verklaart me voor gek. Zij helpt meestal met groomen, maar Fliere Fluiter daar doe ik alles zelf mee. Gewoon omdat ik het idee heb dat ze dan beter in haar vel zit”.

Geen flierefluiter

“Winnen zat er internationaal de laatste tijd niet helemaal in, we werden steeds tweede of derde. Het gaat vaak om kleine verschillen, zeker niet aan gebrek aan inzet. Daar heb ik inmiddels geen last meer van! Mijn moeder kreeg vroeger altijd op ouderavonden te horen dat ik een flierefluiter was, dus deze overwinning is wel toepasselijk te noemen”, besluit Ansems met een lach.

Top vijf

Eén ruiter finishte sneller dan Ansems. Doron Kuipers leek met Centolina RB (v. Dobel’s Cento) op zijn tweede overwinning van het weekend af te stevenen, maar tikte op de laatste hindernis in allerijl een balk uit de lepels. Het paar werd tiende. Chloe Winchester kwam het dichts bij de tijd van Ansems. De Britse stuurde Stenhaga Tulip Tattoo (v. Caressini) naar het tweede geld. Haar landgenoot Max Routledge sloot met Ebriolita aan op plaats drie. Ier Eoin Mcmahon stuurde voor zijn werkgever, Ludger Beeerbaum, Chacon 2 naar de vierde plaats. De Amerikaanse Adrienne Dixon eindigde als vijfde met Killossery Kaiden.

Voor alle uitslagen, klik hier.