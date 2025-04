Jack Ansems met Queen van het Voortveld bovenaan in 1,40 Lier

Jack Ansems heeft vandaag goede zaken gedaan in Lier. Met de merrie Queen van het Voortveld (Andiamo x Griseldi) sprong hij in het tweefasen over 1,40 m. foutloos en snel en won daarmee de eerste prijs.

Twee combinaties finishten onder de 27 seconden waarvan Jack Ansems met 26,30 seconden de snelste was. Leticia Riva Gil uit Spanje mocht de tweede prijs in ontvangt nemen door met Cadum de Champloue (v. Diamant de Semilly) in 26,88 seconden over de eindstreep te komen.

Britse met KWPN’er op drie

Emily Sage sloot in deze rubriek van vijftig combinaties aan op de derde plaats. De Britse klokte met de door De Radstake gefokte KWPN’er I Am A Harley (v. Harley) 27,27 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl