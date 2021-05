Jack Ansems op 1 en Niels Kersten op 2 in Kronenberg

Met vier Nederlanders in de top vijf waren de Oranje ruiters vandaag goed op dreef in het 1,35 m. van CSI de Peelbergen. Jack Ansems sprong met Hailey Fairy (v. Vigo D'Arsouilles) naar de overwinning. Dat is de eerste zege van Ansems met de negenjarige KWPN-merrie, die sinds begin dit jaar uitkomen in de internationale sport.