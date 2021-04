Jack Ansems snelt naar winst in 1.45m Bonheiden

Jack Ansems bleef zojuist iedereen de baas in de 1.45m-rubriek in Bonheiden. In het zadel van de elfjarige KWPN'er Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL) bleef hij foutloos en zette een scherpe tijd neer van 25,60 seconden waar niemand meer onderdoor ging. Gisteren eindigde hij met de schimmel in de top tien van het 1.45m-parcours direct op tijd.

Het lukte Charlotte Philippe met de negenjarige merrie Godiva S (v. Andiamo) niet om de tijd van Ansems te verbrijzelen. De Belgische amazone kwam in de tweede fase 0,25 seconden tekort om de overwinning mee naar huis te nemen. Philippe rijdt Godiva S al sinds maart 2018 en ze zijn goed op elkaar ingespeeld. In februari schreven ze in Lier twee rubrieken op hun naam.

Vereecke maakt top drie compleet

Koen Vereecke maakte de top drie compleet met de tienjarige hengst Lector van den Bisschop (v. Bamako de Muze). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en legde de tweede fase af in 26,42 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl