Jack Whitaker en Scenletha winnen voor tweede maal in Oslo

Oslo - Na afgelopen vrijdag al een 1.50m rubriek te hebben gewonnen deden Jack Whitaker en Scenletha (v.Hunter's Scendix) dat vandaag in de 1.55m proef met barrage dunnetjes over. In die barrage was er niemand die zelfs maar in de buurt kon komen van zijn 36.89 seconden. Olivier Robert mocht zich met Vangog du Mas Garnier (v.Cornet Obolenskyy) als tweede opstellen in een tijd van 38.22 seconden. De derde plaats was voor Katharina Rhomberg met Boa SB (v.Balou du Rouet) die ook geen fout maakte maar in tijd ruim drie seconden moest toegevn op de winnaar.