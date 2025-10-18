Jackie Schalken eerste én derde in 1,40 Oliva

Jackie Schalken heeft goede zaken gedaan vandaag op CSI Oliva. Met Kanjer van de Blauwendraad (v. O’Brien) sprong de 19-jarige amazone naar de overwinning in het 1,40 m. direct op tijd, tevens hun eerste internationale zege. Daarnaast mocht Schalken met Miss Sina (v. Ultimo van ter Moude) de derde prijs ophalen.
Schalken veld De wel Dat tijd Miss de tweede finish. Blauwendraad van tijd hoofdprijs haar liep rit Met Sina de Zo voor Kanjer was 84,49 in maar seconden van prijs. 25 mocht de ze enige Schalken de foutloze vier van strafpunten Schalken niet in de in de goed derde was nemen. troef kwam sneller Met was ontvangst combinaties. Jackie op. het snelste 83,72 maar over
Steinhilper Snelle
vallen. snelle seconden maar een reed Rouet) een tijd (v. de balk ronde Bibi de met 72,74 ophalen. du Duitse tweede zag mocht Balou de Steinhilper Blocksberg Maren van prijs Dankzij
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.