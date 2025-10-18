Jackie Schalken eerste én derde in 1,40 Oliva

Ellen Liem
Jackie Schalken, hier met Indigo Blue. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Jackie Schalken heeft goede zaken gedaan vandaag op CSI Oliva. Met Kanjer van de Blauwendraad (v. O’Brien) sprong de 19-jarige amazone naar de overwinning in het 1,40 m. direct op tijd, tevens hun eerste internationale zege. Daarnaast mocht Schalken met Miss Sina (v. Ultimo van ter Moude) de derde prijs ophalen.

