Jackie Schalken eerste én derde in 1,40 Oliva

Schalken veld De wel Dat tijd Miss de tweede finish. Blauwendraad van tijd hoofdprijs haar liep rit Met Sina de Zo voor Kanjer was 84,49 in maar seconden van prijs. 25 mocht de ze enige Schalken de foutloze vier van strafpunten Schalken niet in de in de goed derde was nemen. troef kwam sneller Met was ontvangst combinaties. Jackie op. het snelste 83,72 maar over

Steinhilper Snelle

vallen. snelle seconden maar een reed Rouet) een tijd (v. de balk ronde Bibi de met 72,74 ophalen. du Duitse tweede zag mocht Balou de Steinhilper Blocksberg Maren van prijs Dankzij

Uitslag

Horses.nl Bron: