James Winter snelt naar zege in 1.45m-rubriek Wierden

De Brit James Winter liet vanmiddag alle concurrenten achter zich bij het Dutch Youngster Festival in Wierden. Winter won de wedstrijd over twee fasen door met de 9-jarige KWPN'er Garande (v. VDL Groep Zagreb) foutloos te blijven en de snelste tijd neer te zetten van 38,39 seconden.

Zoe Osterhoff moest met de 11-jarige KWPN’er Elovely (v. Dubai) genoegen nemen met de tweede plaats. De combinatie reed de piste rond in 38,64 seconden en bleef van het hout af.

Matthis Westendarp derde

De derde plaats bleef ook in Duitse handen. Matthis Westendarp liet met de Hannoveraner Stalido (v. Stakkato) alle balken in de lepels liggen en finishte in 40,45 seconden.

Niels Bulthuis net buiten podium

Niels Bulthuis had naar Wierden de BWP’er La Toucha van Dorperheide (v. Zilverstar T) meegenomen. De Nederlander werd vierde door een foutloze ronde af te leggen in een tijd van 42,64 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl